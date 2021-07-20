Горняк22: В Барнауле решили полностью переделать схему движения общественного транспорта

Общественный транспорт в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Сейчас разработчик уже приступил к проекту, который будет готов к концу февраля 2022 года. Однако пока неизвестно, будет схема применена в Барнауле или нет

В Барнауле решили разработать новую схему движения общественного транспорта – удобную как для пассажиров, так и для перевозчиков, сообщает пресс-центр администрации города. Мэрия уже заключила контракт с компанией «Центр Экономики Инфраструктуры», которая займется созданием новой маршрутной сети.

Так, разработчик соберет и проанализирует данные о состоянии транспортного обслуживания в городе, в том числе с помощью мобильных операторов, а также изучит интенсивность автомобильных потоков. Кроме того, компания проведет опрос среди пользователей, чтобы понять, какие проблемы есть в пользовании общественным транспортом.

Сейчас подрядчик уже начал сбор данных и установку оборудования для получения информации о транспортной сети. Новая схема транспортного движения должны быть готова до конца февраля 2022 года.

После этого в мэрии вместе с общественниками и экспертами рассмотрят новый проект.

Ранее сообщалось, что активисты обратился к краевым властям с просьбой проанализировать водительские кадры перед покупкой новых автобусов.

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