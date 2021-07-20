Горняк22: «Адекватная». Что говорят соседи подозреваемой в сожжении младенца в Барнауле

Дом на Советской Армии Фото: Виталий Барабаш

СКР пока не комментирует смерть младенца, который был найден сожженным возле барнаульского детского сада. «Толк» расспросил о случившемся соседей

Жители барнаульского общежития, где живет подозреваемая в убийстве и сожжении своего ребенка женщина, разделились. Одни вовсе не верят в произошедшее, другие считают, что подобного от нее можно было ожидать. Барнаульцы рассказали «Толку», что семья внешне казалась вполне благополучной. Правда, некоторые считают, что подозреваемая злоупотребляла алкоголем.

«Часто приходила за алкоголем»

Следственные органы пока не комментируют ситуацию: проверка продолжается. А вот жители в одночасье ставшей известной многоэтажки активно обсуждают случившееся.

«Много чего говорят. Вроде семья неблагополучная была. С мужем жили неладно. Может, нагуляла и решила таким образом избавиться. Надеюсь, следственные органы разберутся. Мы лишь догадки можем строить», – высказался житель дома на ул. Советской Армии, 50а.

15 июля, 12:27

Барнаульская семья, в которой сожгли младенца, пыталась сбежать из города

По словам соседей, семья была неблагополучной. Они часто скандалили, и муж избивал супругу. Кроме того, они заявили, что перед случившемся мужчина якобы обвинял женщину в измене

Продавец магазина, который расположен в этом доме, рассказала, что подозреваемая частенько приходила к ней за алкоголем. С ее слов, она вела праздный образ жизни.

«Ее сыну уже пять лет. Знаю, что давали путевку в детский сад, но она его туда так и не отвела. Наверное, «некогда» было. После случившегося ее допросили и вроде как отпустили. В магазин ни она, ни супруг больше не приходили. Уехали куда-то всей семьей», – отметила женщина.

«Вроде адекватные»

А вот сосед по квартире, представившийся Иваном, уверяет, что семья была вполне благополучная. О скандалах между супругами он не слышал. Муж подозреваемой работал, она занималась воспитанием ребенка.

«Чушь все рассказывают. Нормальная семья. Да, она не работала – так ей зачем? Супруг семью обеспечивал. Она малышом занималась. И никакая не забулдыга, нормальная женщина. Я вообще не верю в то, в чем ее обвиняют. Мы хоть и не дружили, но по-соседски общались», – заверил мужчина.

Место присшествия Фото: Виталий Барабаш

Еще один знакомый семьи Виктор рассказал, что знает подозреваемую «с юных лет». По его словам, в детстве она была «смышленым ребенком», да и во взрослой жизни вела вполне «благоразумный» образ жизни.

«Буквально два месяца назад помогал им сантехнику менять. Все нормально было. Да заметил, что с животом, но расспрашивать ни о чем не стал, подумал, вдруг просто поправилась. Так-то семья адекватная. Бывало, в долг у них перехватывал, когда похмелиться не на что было. Не сказал бы, что пили шибко. Ну вечерком посидят с нами на лавочке, пивка попьют и домой», – поделился мужчина.

Место присшествия Фото: Виталий Барабаш

Говоря о возможном преступлении, он отметил, что в шоке, так же как и все соседи.

«Не знаю, что такое могло случиться. Может, помутнение какое? Крыша съехала? Ну не верю, что она могла с ребенком вот так расправиться. Да и муж принял бы малыша, даже если и нагуляла», – уверен Виктор.

Напомним, 12 июля на ул. Советской Армии, 48а, местные жители нашли обгоревший труп новорожденного ребенка. Полицейские задержали женщину, которая рассказала, что 8 июля у нее якобы случился выкидыш. Малыш, с ее слов, не подавал признаков жизни, она вынесла тело в сумке и подожгла.

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