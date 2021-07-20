Горняк22: Спад активности клещей заметили в Алтайском крае

В Алтайском крае снизилась активность клещей. Но специалисты предупреждают, что расслабляться пока рано.

В краевом Роспотребнадоре сообщают, что активность клещей постепенно уменьшается. За прошедшую неделю зарегистрировали 220 случаев присасывания насекомых, а это говорит о том, что клещи «успокаиваются». Но, как уточняют в пресс-службе Роспотребнадзора, от клещей можно пострадать в течение всего теплого времени года. Поэтому забывать об «антиклещевых» правилах не стоит. Главные из них – использование репеллентов, ношение защитной одежды и самоосмотр после выезда на природу.

Напомним, с начала сезона активности клещей – с апреля — в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8527 человек, из них 2400 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2387 человек жители Барнаула, из них 449 детей. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

Сибирским клещевым тифом заболели 246 человек, в том числе 47 детей. Зарегистрировали 4 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Клещевой энцефалит подтвержден у 5 пациентов, из них 1случай – заражение у ребенка.

На сегодняшний день в стационарах края находятся двое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

Алтайская правда