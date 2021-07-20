Горняк22: Мнение эксперта: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%

У 60% населения России выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.

Об этом в интервью в эфире телеканала «Россия-1» рассказал директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом», заявил директор НИИ. По его словам, необходимый для России уровень коллективного иммунитета должен достигать 90%.

Напомним, всего в РФ выявлено уже 5 958 133 случая заражения короновирусом, выздоровели — 5 341 231 человек, умерли — 148 419 человек.

Алтайская правда