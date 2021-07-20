Горняк22: Медицинские учреждения Алтайского края закупают 15 кг лекарства от коронавируса

19 июня два медицинских учреждения Алтайского края объявили конкурсы на поставку «Фавипиравира» на общую сумму 6,4 млн рублей.

«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» намерен закупить 50 тысяч таблеток «Фавипиравира». На это госпиталь готов потратить 3,9 млн рублей. Ещё 25 тысяч таблеток за 2,5 млн рублей хочет приобрести медсанчасть регионального УМВД. Совокупный вес препаратов достигает 15 кг.

Буквально неделю назад Рубцовская городская больница №3 приобрела 96 тысяч таблеток (19,2 кг) «Фавипиравира» за 4,2 млн рублей, хотя готова была потратить и 7,5 млн. Поставщиком стал один из крупнейших игроков российского фармацевтического рынка – компания «Р-Фарм». «Фавипиравир» позиционируется в качестве лекарства от коронавируса.

Барнаул

Алтайская правда