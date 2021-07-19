Горняк22: На гастролях цирка в Кузбассе медведь дважды напал на дрессировщицу

Медведь Фото: pixabay

В администрации цирка заявили, что ничего сверхъестественного не произошло, а медведя в наказание увезут на случку и отстранят от выступлений на неделю

На гастролях цирка-шапито в городе Березовский Кемеровской области во время номера «Ехали медведи» главный участник представления дважды пытался напасть на дрессировщицу – зверь сначала вцепился женщине в ногу, а затем пытался ударить ее по голове, сообщает Telegram-канал Mash-Siberia.

Артистов такое поведение зверя не смутило, и они продолжили номер дальше.

Как пояснили представители цирка позже, причиной такого агрессивного поведения у животного стал сексуальный гон, его отстранят от работы на неделю и отвезут на случку. Также в цирке добавили, что продолжат гастроли по Кузбассу.

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