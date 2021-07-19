Горняк22: До +28 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 июля

Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Несмотря на то, что в дневные часы воздух по краю прогревается до +30 градусов, ночью температура воздуха может опускаться до +10 градусов

19 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +23…+28 градусов. В отдельных районах региона в этот день возможны дожди и грозы. Утром местами туман. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает краевой ЦГМС.

В Барнауле в понедельник днем ожидается +23…+25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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