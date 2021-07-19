Горняк22: Война за землю: барнаулец требует аренду за придомовую территорию многоэтажки

Многоэтажка на ул. Молодежная, 111 Фото: Виталий Барабаш

Хозяин частной усадьбы попытался отгородить придомовую территорию соседнего многоквартирного дома, считая эту землю своей

Барнаулец Леонид Горбунов в очередной раз решил напомнить о себе жителям 16-этажного жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 111. На этот раз он попытался перегородить проезд во двор многоэтажки и даже успел установить пару столбов. Мужчина утверждает, что придомовая территория – его частная собственность. За пользование этой землей он просит с каждой квартиры по 500 рублей в месяц.

Пришлось вызывать полицию

Жильцы относительно новой многоэтажки говорят, что уже устали от выходок соседа. Осенью прошлого года он высыпал машину земли перед самым входом в единственный в доме подъезд. На этот раз он нанял людей, которые выдолбили во дворе две ямы и успели установить металлический столб.

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В тот день Леонид Горбунов сообщил жильцам о том, что он намерен огородить свою частную территорию забором. Люди вызвали полицию. В итоге дело закончилось тем, что металлическую трубу убрали, а ямы засыпали.

Житель многоэтажки Степан рассказал «Толку» о том, что сосед каждый раз пытается всем доказать, что это его земля, и требует за нее арендную плату.

«Когда-нибудь настучат по голове»

До ноября 2020 года многоквартирный дом по адресу: ул. Молодежная, 111, находился на обслуживании в управляющей компании «Изумруд». Руководитель этой организации Александр Радин как никто другой знает о взаимоотношениях жильцов многоэтажки и их соседа Горбунова:

«Этот товарищ врет и хочет внаглую взять с людей деньги. Требовать с каждой квартиры по 500 рублей в месяц – это чистое мошенничество. Человек ждет, когда ему по голове кто-нибудь настучит. Тогда он, может быть, прекратит портить людям нервы».

Дом Леонида Горбунова Фото: Виталий Барабаш

Радин утверждает, что придомовая территория многоэтажки никакому Горбунову не принадлежит, но в мэрии Барнаула «Толку» сообщили обратное. Городские власти считают, что в этой ситуации поможет разобраться только суд.

Надежда на нового собственника

Конфликт между жильцами многоэтажки и их неуемным соседом тянется на протяжении восьми лет. В свое время Леонид Горбунов отказался продавать застройщику – компании «ГраНИД» – часть своего участка.

В это же время выяснилось, что часть дома Горбунова заступала за красную линию, и по решению суда ему пришлось снести одну стену. Жильцы многоэтажки предполагают, что эта ситуация во многом и объясняет действия их соседа: якобы теперь он мстит за то, что с ним произошло.

Эту трубу Горбунов успел вкопать во дворе многоэтажки, но ее убрали Фото: Виталий Барабаш

Дело осложняется тем, что, когда застройщик обанкротился, Горбунов выкупил часть придомовой территории, и формально он действительно является ее собственником.

В октябре 2020 года барнаулец выставил на продажу полуразрушенный дом и участок площадью 5,12 сотки за 700 тысяч рублей. Тогда у жильцов многоэтажки появилась надежда, что новый собственник не будет претендовать на придомовую территорию, но пока покупатель не нашелся.

Жители 16-этажного дома переживают, что если Горбунов все-таки огородит свою территорию, к их дому не смогут проехать ни пожарная машина, ни скорая помощь. А это уже совсем небезопасно и идет вразрез с действующим законодательством.

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