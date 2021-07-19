Горняк22: Фасады здания прусских подданных отреставрируют в Барнауле к концу года

Здание аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: "Толк"

Собственник нашел ресурсы и активизировал реставрацию уникального исторического здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64, в Барнауле

К концу 2021 года в Барнауле намерены завершить наружные работы по реставрации аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64. Двухэтажная постройка относится к объектам культурного наследия регионального значения. По разным данным, она была возведена до 1904 или 1913 года и чудом уцелела после пожара в 1917-м, который уничтожил почти весь деревянный город. Уникальность объекта еще и в том, что здесь сохранилась часть интерьера начала ХХ века.

В последние годы здание находилось в аварийном состоянии, его конструкции ветшали. Проект реставрации подготовила еще в 2016 году мастерская «Классика» архитектора Александра Деринга. Он предполагает полное санирование конструкций, придание зданию устойчивости и приспособление под «Музей времени». Директор этого учреждения Сергей Корепанов является собственником объекта и заказчиком реставрации.

И внутри, и снаружи

Здание аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 до реставрации Фото: Александр Деринг

Как рассказал «Толку» Александр Деринг, работы на площадке в последнее время активизировались. У заказчика появились дополнительные ресурсы, что позволит начать плотно работать с фасадом уже нынешним летом. Его планируют обшить деревом, воссоздать объемную декоративную резьбу, декорированный фронтон, балкон. Ранее здесь уже провели противоаварийные работы, в том числе замену поврежденных кирпичей, замазку швов.

«Сейчас там уже поставили наружные двери, новые окна, готова кровля, которая теперь не протекает. Следующим этапом будет изготовление наличников. Очень надеемся, что к концу этого года у нас фасады оформятся. Затем останется завершить отделку внутри», – пояснил Александр Федорович.

Проект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр Деринг

Работы ведутся уже сейчас: внутри здания воссоздают две печи. Затем предстоит самое сложное – реставрация уникального деревянного резного потолка, которого нет ни в одном другом старинном здании Барнаула. Также по проекту должны частично восстановить интерьер.

Реставрация здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингРеставрация здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингРеставрация здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр Деринг

В планировке первого этажа предусмотрен вестибюль, три выставочных зала, холлы, санузлы, кухня с раздачей, своя котельная и еще один зал-трансформер. Также здесь планируют разместить кабинет фитотерапевта и лавку древностей.

На втором уровне запроектировано еще пять выставочных залов, галерея, рабочий кабинет директора, кухня-столовая, прихожая-гардероб. Напротив входа в музей планируется установить скамьи, фонари, разбить клумбу, а пешеходную территорию вымостить плиткой.

История аптеки Крюгера

Проект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингПроект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингПроект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингПроект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр ДерингПроект реставрации здания аптеки Крюгера на ул. Пушкина, 64 Фото: Александр Деринг

У здания очень интересная судьба. По некоторым данным, эта аптека могла принадлежать прусскому подданному Эрнесту Крюгеру. Он обратился в Барнаульскую городскую управу за разрешением на строительство здания в 1912 году. Уже в июне 1913 года дом был возведен, на первом этаже расположился торговый зал и фармацевтическая лаборатория, а на втором – жилые помещения.

По другой версии, владелицей аптеки была Вильгельмина Крюгер, тоже германская подданная, однофамилица Эрнеста Крюгера. Возможная дата постройки здания в этом варианте отодвигается на более ранний срок – 1904 год, так как оно попало в кадр на фото тех лет.

Здание аптеки Крюгера (в правой части снимка) предположительно в 1904 году Фото: arch-heritage.livejournal.com/2772474.html

С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года в помещениях базировался отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома, а после их арендовали различные организации, пока здание окончательно не сгнило.

ТОЛК