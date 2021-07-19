Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал пенсионер с ведром

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры уже начали поиски пропавшего. Они просят всех, кто располагает информацией о дедушке, сообщить по телефону 112

В селе Верх-Катунское Бийского района пропал 85-летний Артур Мюллер, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Как стало известно, 18 июля пожилой мужчина вышел из своего дома и не вернулся. При этом пенсионер страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.

Одежда: светло-зеленая рубашка, темные штаны, синие галоши.

С собой у пропавшего оказалось ведро.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропал мужчина с татуировкой «За ВДВ».

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