Горняк22: Мясников предупредил об опасности отеков

Отеки могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому не стоит пытаться согнать их, а необходимо выяснить причину появления.

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, чаще всего отеки вызывают болезни почек, сердца или печени. Кроме того, их появление может спровоцировать приема некоторых лекарств. А также отечность возникает из-за чрезмерного употребления соли.

Мясников предостерег от использования мочегонных препаратов, напомнив, что локальные отеки ими не вылечишь. Надо знать причину их появления, отметил доктор.

После длительного авиаперелета или долгой работе за компьютером могут отекать ноги, а также возникает риск образования тромбов, пишут РИА Новости. Наибольшую опасность представляет тромб, который может попасть в сердце и привести к инфаркту.

Алтайская правда