Горняк22: Второй день – по 268 заболевших. Хроника коронавируса в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

Второй день подряд в Алтайском крае фиксируется по 268 новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выздоровело 48 человек, умерло 15, все — от COVID-19.

Больше всего заразившихся выявили в Барнауле ( 94), Бийске (23), Рубцовске (13), Новоалтайск е (12), и Алейске (9).

На 18 июля находятся на лечении в ковидных госпиталях 3287 человек с коронавирусом и 625 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии – 690, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.

Минздравом края развернуто 4620 коек, в резерве -708.

90 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении. Еще 690 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются дома.

В Алтайский край поступил 505 281 комплект вакцины. На утро 18 июля против КОВИД-19 прививается 434 972 человека: 126 730 получили первую прививку, 308 242 полностью привиты .

Алтайская правда