Горняк22: Жесткая рука. Признаки, которые указывают на осложнения при диабете

Из-за недостаточного контроля сахара в крови может возникнуть диабетический синдром жесткой руки. Он характеризуется тем, что функции верхних конечностей постепенно снижаются по мере ослабления суставов.

Так, синдром жесткой руки характеризуется ограничением движения пальцев и восковым утолщением кожи на руках. Чтобы проверить, если эти симптомы, надо свести ладони вместе. Если пальцы перестали соприкасаться, то у вас есть это заболевание и необходимо обратиться к врачу.

Этот синдром обычно является последствием диабетической невропатии, когда повреждаются нервы. Она сначала поражает ступни и ноги, а потом и руки, пишет МедикФорум.

Симптомы этого осложнения диабета чаще всего проявляются ночью. К ним относятся онемение в теле, покалывание или жжение, судороги, чрезмерная чувствительность.

Алтайская правда