Горняк22: Пассажиры не пострадали: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом №20

Автобус Фото: Фото: Marie Sjödin с сайта Pixabay

По данным ОГИБДД города Барнаула, в автобусе в момент столкновения находилось пятнадцать пассажиров, медпомощь им не понадобилась

В половине седьмого утра на улице Новосибирской (поселок Новосиликатный) в Барнауле, в районе дома №17 произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Carina с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №20.

Как сообщили в ГИБДД Барнаула, по предварительным данным, виновник аварии – 26-летний мужчина, управлявший Toyota – выехал на другую сторону дороги.

Произошло столкновение с автобусом Mercedes, которым управлял 45-летний водитель. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров, они не пострадали.

Медицинская помощь потребовалась молодому водителю иномарки – с травмами он был госпитализирован в ГБ№1 Барнаула.

ТОЛК