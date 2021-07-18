Горняк22: В Барнауле дерево упало на припаркованный у дома автомобиль
Упавшее дерево Фото: Инцидент Барнаул
Пока не ясно, что послужило причиной падения тополя – возможно дерево упало под тяжестью дождя или из-за порывов ветра накануне
Автомобиль оказался погребенным под стволом и кроной дерева во дворе дома №17 по улице Кащеевой в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы и опубликовали фото в группе «Инцидент Барнаул».
О повреждениях автомобиля не сообщается. Известно, что у тополей, которыми в большинстве своем стихийно засажен Барнаул, довольно хрупкая древесина, она может гнить изнутри, поэтому они считаются аварийными.