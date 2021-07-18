Горняк22: ОНФ на Алтае обратился к властям с просьбой проанализировать водительские кадры

Автобус №60. Фото: "Толк"

Алтайские общественники считают, что в селах края остро стоит проблема дефицита водительских кадров категории D – в противном случае за руль новых автобусов некому будет сесть

«Фронтовики» Алтайского края считают, что перед покупкой новых автобусов для муниципальных маршрутов необходимо проанализировать имеющиеся кадры. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

По данным ОНФ, в этом году правительство края планирует выделить 300 миллионов рублей на обновление парка подвижного состава в 24 муниципалитетах. Среди мер по повышению транспортной доступности муниципалитетов есть также и предложение ОНФ об использовании автобусов малой вместимости.

Однако, как считают общественники, даже в малых автобусах будет не менее 12 мест, то есть управлять ими смогут лишь водители с категорией D. Также в автобусах потребуется и установка тахографов.

В своем обращении к краевому минтрансу ОНФ предлагает изучить кадровый состав водителей в тех населенных пунктах, куда планируется поставить новые автобусы и только после этого формировать заказ.

«Возможно, нужно будет закупить больше восьмиместных автобусов, которыми могут управлять водители категории В. Ведь на селе проблема старения и дефицита водителей категории D стоит особенно остро», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

ТОЛК