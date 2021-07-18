Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае: 268 заражений и 21 смерть

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 268 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 91 пациент, умер 21 человек, все — от COVID-19.

Из вновь выявленных 100 человек заболели в Барнауле. 23 случая зарегистрировали в Бийск е, 21 — в Рубцовск е, по 8 – в Алейске и Камне-на-Оби, 7 — в Первомайском районе.

Общее число заболевших ковидом в регионе составило 58 288 человек. Выздоровели 47 886.

На 17 июля лечатся в ковидных госпиталях с 3255 человек с коронавирусом и еще 638 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии– 713, подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Региональный Минздрав развернул — 4620 коек, в резерве — 727.

Всего в Алтайский край поступил 505 281 комплект вакцины. На утро 17 июля прививается 425 588 человек: 124 655 получили первую прививку, 300 933 полностью привиты.

Алтайская правда