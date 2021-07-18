ГОРНЯК22 18.07.2021
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Горняк22: 4 неочевидных признака артрита

Горняк22
8 часов Ago

Считается, что при заболевании артритом могут сильно болеть суставы. Однако выяснилось, что и другие симптомы могут сигнализировать о начале болезни.   

Боль и скованность в суставах, отеки являются наиболее распространенными признаками артрита. Однако ученые выявили, что есть еще четыре не столь очевидных симптома болезни, которые не затрагивают суставы.

В отличие от многих видов артрита ревматоидный может возникнуть даже у детей. Он является аутоиммунным заболеванием, когда организм начинает атаковать суставы.

 К его неочевидным признакам относятся:

  • общее недомогания;
  • усталость;
  • повышение температуры;
  • потеря веса.

От ревматоидного артрита нет лекарства, но изменения образа жизни может облегчить симптомы болезни, пишет MedikForum.ru.

Алтайская правда

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