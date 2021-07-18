Горняк22: 4 неочевидных признака артрита
Считается, что при заболевании артритом могут сильно болеть суставы. Однако выяснилось, что и другие симптомы могут сигнализировать о начале болезни.
Боль и скованность в суставах, отеки являются наиболее распространенными признаками артрита. Однако ученые выявили, что есть еще четыре не столь очевидных симптома болезни, которые не затрагивают суставы.
В отличие от многих видов артрита ревматоидный может возникнуть даже у детей. Он является аутоиммунным заболеванием, когда организм начинает атаковать суставы.
К его неочевидным признакам относятся:
- общее недомогания;
- усталость;
- повышение температуры;
- потеря веса.
От ревматоидного артрита нет лекарства, но изменения образа жизни может облегчить симптомы болезни, пишет MedikForum.ru.