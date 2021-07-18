Горняк22: Глава Минздрава Алтайского края побывал в бийских ковидных госпиталях

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали в Бийске. Он познакомился с работой учреждений и пообщался с пациентами.

Сегодня в Бийской медико-географической зоне развернуто два госпиталя. Так, на базе Городской больницы №2 действуют 480 коек, в Бийской ЦРБ — 250.

«Это текущая работа, мы посещаем разные госпитали. То, что мы приехали в Бийске вовсе не означает, что тут какая-то проблема вселенского масштаба, и мы находимся здесь с проверкой. Ничего подобного, как раз наоборот: наша задача — посмотреть, чем можно помочь», — рассказал Дмитрий Попов.

Министр отметил, что сегодня в крае не открывают новые ковидные госпитали, а лишь перезапускают те, что уже функционировали, пишет пресс-служба регионального Минздрава.

В бийских медучреждениях глава Минздрава обсудил с персоналом вопросы обеспеченности кислородом и лекарствами, а также укомплектованность кадрами. В разговоре с пациентами он интересовался качеством лечения и условия их пребывания в стационаре.

Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайская правда