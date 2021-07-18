Горняк22: Иммунолог рассказал о последствиях ревакцинации от коронавируса

Регулярная ревакцинация от COVID-19 не оказывает большого влияния на иммунитет человека. Однако специалисты сегодня исследуют такое последствие как антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).

Как отметил иммунолог Николай Крючков, во время пандемии было много опасений по поводу АЗУИ. Однако однократные схемы вакцинации существенных его усилений не выявляли. Но что будет при многократной вакцинации, пока неясно.

Сегодня также исследуется эффект Т-хелпер-2 — из-за него иммунный ответ может выявляться как аллергоподобный. И это может негативно отразиться на аллергиках, пишет Лента.ру.

«Он [эффект] есть у многих вакцин, однако он слабый и возможен только при многократных введениях», — объяснил Крючков.

Для большинства людей постоянная ревакцинация не станет проблемой, уверен иммунолог. А качественные вакцины улучшат иммунный ответ.

Алтайская правда