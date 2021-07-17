Горняк22: На Алтае пьяная пенсионерка устроила в своем доме поножовщину

Нож Фото: pixabay.com

Женщина уже призналась в преступлении. Теперь ей грозит реальный срок заключения. В скором времени решение по делу вынесет суд

В Алтайском крае завершили расследование дела об убийстве пенсионерки из Камня-на-Оби, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, вечером в начале мая 2021 года 71-летняя женщина гостила у своей знакомой в квартире в Камне-на-Оби. Женщины распивали алкоголь. В ходе застолья они поссорились, и хозяйка дома ударила ножом подругу в область бедра, повредив артерию.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако она скончалась от потери крови.

В ходе расследования 61-летняя обвиняемая признала свою вину. Теперь дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села задушил своего собутыльника.

ТОЛК