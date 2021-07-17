Горняк22: Грузовик врезался в бензовоз на алтайской трассе: есть погибший

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. О состоянии второго участника аварии не сообщается

Днем 16 июля на трассе Барнаул-Новосибирск перед поселком Линевским произошло серьезное ДТП – грузовик въехал в попутный бензовоз, который, предположительно, стоял на обочине, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, водитель грузовика погиб до приезда скорой. На кадрах видно, как кабина грузовика полностью смята.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, скорая.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском водитель «КамАЗа» погиб в ДТП с грузовиками.

ТОЛК