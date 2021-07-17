Горняк22: В Барнауле тайно собирают вечеринку в обход ковидных ограничений

Вечеринка. Праздник. Концерт Фото: Pixabay

Несмотря на блокировки, аккаунт восстанавливается и продолжает собирать мероприятие. Сейчас на странице уже почти 4 тыс. подписчиков

В Барнауле 16 июля тайно пытаются собрать глобальную вечеринку под открытым небом. Чтобы ее не сорвали, место проведения организаторы держат в секрете.

«Середина лета уже позади, а ощущение его присутствие приходит только сейчас. Хорошее место, стильные люди, длинная винная карта, приятная танцевальная музыка», – говорится в посте с призывом прийти на встречу. Фото: Instagram

Так, в Instagram появился аккаунт, где размещена информация с условиями проведения мероприятия. В частности, участник должен рассказать о мероприятии в соцсетях, а на входе показать переписку. Аккаунт уже блокировали, однако он появился снова. На момент публикации он собрал почти 4 тыс. подписчиков.

Так как в регионе отменены массовые мероприятия, в том числе вечеринки, место, где состоится тусовка, публично не указывается. Эта информация придет в личные сообщения тем, кто поделится информацией в соцсетях о готовящемся мероприятии.

Редакция «Толка» уже обратилась в полицию с просьбой разъяснить, кто и как в регионе занимается мониторингом таких встреч.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о предупреждении распространения коронавирусной инфекции на территории региона. По новым правилам вводится временный запрет на массовые мероприятия и дискотеки, в том числе в ночных клубах.

ТОЛК