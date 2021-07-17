Горняк22: Небольшое потепление придет 17 июля в Алтайский край

Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

В некоторых районах в выходные воздух прогреется до 29 градусов тепла, но местами все еще возможны осадки в виде дождей

Днем 17 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в субботу ожидается около +21…+23 градусов. В течения дня в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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