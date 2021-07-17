Горняк22: В алтайском медвузе студентов просят привиться от ковида перед учебным годом

АГМУ. Вуз Фото: Анна Меньшикова, Толк

В Алтайском крае не введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, поэтому требовать поставить вакцину в регионе не могут

Руководство АГМУ рекомендовало своим студентам пройти вакцинацию от коронавируса перед началом нового учебного года. Соответствующее объявление размещено на сайте вуза.

«При подготовке к новому учебному году необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по месту своего пребывания», – говорится в сообщении.

В вузе «Толку» уточнили, что объявление носит рекомендательный характер, так как в регионе не введена обязательная вакцинация. При этом специфика вуза подразумевает, что многие студенты на практике работают на базе медучреждений, и для них важно быть защищенными – большинство из них на сегодняшний день получили прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что 30% педагогов Алтайского края уже привились от коронавируса.

ТОЛК