Горняк22: 50-летний солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса

Борис Горячев Фото: instagram.com/turetsky_choir

По словам арт-директора хора Анны Чех, артист не успел сделать прививку от коронавируса и последние дни находился в реанимации

50-летний солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавируса, сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.

«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет», – написали в сообщении.

Коллеги рассказали, что музыкант три недели боролся с коронавирусом и писал им, что справится с болезнью. Прощание с солистом состоится 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище.

Борис Горячев окончил Московское государственное хоровое училище и 20 лет выступал в составе «Хора Турецкого». У артиста остались жена и двухлетняя дочь.

Ранее от коронавируса умер 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов. Артист заболел коронавирусом около двух недель назад. Всё это время он находился в реанимации на ИВЛ.

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