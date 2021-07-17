Горняк22: 17 смертей и 267 заражений в Алтайском крае: статистика коронавируса на 16 июля

16 июля от коронавируса в Алтайском крае умерло 17 человек. Новых заражений 267.

16 июля от коронавируса в Алтайском крае умерло 17 человек. Новых заражений 267. Выздоровело 59 пациентов.

В госпиталях с подтвержденным COVID-19 лечатся 3296 человек. Еще 745 пациентов лежат с похожей на него вирусной пневмонией. Дома лечатся 96 человек с бессимптомным течением коронавируса. Также амбулаторно долечиваются 630 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 734 пациентов. Из них на ИВЛ находятся 209 человек.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, оснащены ИВЛ – 318. В резерве 543 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 58 020 человек, 3 916 из них – дети.

Из 58 020 заболевших: 14 502 случая выявлено у больных внебольничной пневмонией, 35313 – у заболевших ОРВИ, 8 205 случаев – у «бессимптомников». За все время выздоровели всего 47 795 человек. Умерло 3 658 человек, все взрослые.

На утро 16 июля прививается 418 374 человека. Из них 123 872 человека получили первую прививку и 294 502 человека полностью привиты (получили два компонента вакцины).

Алтайская правда