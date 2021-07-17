Горняк22: В Алтайском Медуниверситете отказ от прививки не повлияет на зачисление студентов

Алтайским студентам-медикам не обязательно ставить прививку от коронавируса в новом учебном году.

На сайте Алтайского государственного медицинского университета несколько дней назад появилось сообщение о том, что при подготовке к новому учебному году обучающимся нужно пройти вакцинацию против ковида, а также при заселении в общежитие предоставить сертификат о вакцинации.

Объявление носит рекомендательный характер. Но, тем не менее, в приемной комиссии ВУЗа заявили, что студентов просят предоставить документ о вакцинации или наличии антител до 1 сентября.

Сотрудники приемной комиссии заверили, что наличие или отсутствие прививки никак не повлияет на решение о зачислении. А вот для заселения в университетское общежитие справка о прививке или антителах необходима. Или документ о медотводе от вакцинации. Что будет с теми студентами, которые прививку не захотят ставить, не уточняют. Якобы, пока официальных документов об обязательной вакцинации нет, значит принуждать никого не станут. Но справка все-таки нужна.

Существенный плюс для тех, кто захочет поставить прививку – на базе ВУЗа есть клиника, где можно будет вакцинироваться всем желающим.

Барнаул

Алтайская правда