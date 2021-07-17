ГОРНЯК22 17.07.2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском Медуниверситете отказ от прививки не повлияет на зачисление студентов

Горняк22
4 часа Ago

Алтайским студентам-медикам не обязательно ставить прививку от коронавируса в новом учебном году.

На сайте Алтайского государственного медицинского университета несколько дней назад появилось сообщение о том, что при подготовке к новому учебному году обучающимся  нужно пройти вакцинацию против ковида, а также при заселении в общежитие предоставить сертификат о вакцинации.  

Объявление носит рекомендательный характер. Но, тем не менее, в приемной комиссии ВУЗа заявили, что студентов  просят предоставить  документ о вакцинации или наличии антител до 1 сентября.

Сотрудники приемной комиссии заверили, что наличие или отсутствие прививки никак не повлияет на решение о зачислении. А вот для заселения в университетское общежитие справка о прививке или антителах необходима.  Или документ о медотводе от вакцинации.  Что будет с теми студентами, которые прививку не захотят ставить,  не уточняют. Якобы, пока официальных документов об обязательной вакцинации нет, значит принуждать никого не станут. Но справка все-таки нужна.

Существенный плюс  для тех, кто захочет поставить прививку – на базе ВУЗа есть клиника, где можно будет вакцинироваться всем желающим.

Барнаул 

Алтайская правда

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