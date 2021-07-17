Горняк22: Как усиливает борьбу с коронавирусом Алтайский край

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Эпидемия и не думает пока отступать. Вновь, как и полгода назад, Алтайский край мобилизует все свои ресурсы на борьбу с ней. Так, наряду с увеличением числа коек и реанимационных мест в ковидных госпиталях расширен штат консультативного центра мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и пневмонией.

Студенты в помощь

Центр открыли год назад – для того чтобы контролировать состояние пациентов, которые лечатся дома. Сейчас, в пик заболеваемости, на помощь штатным сотрудникам пришли студенты Алтайского медуниверситета и базового медицинского колледжа. В день волонтеры обзванивают до 80 пациентов, врачи смело доверяют им стабильных пациентов, тех, кто уже идет на поправку.

– Сейчас под наблюдением наших специалистов находится свыше 12 тысяч жителей Алтайского края, выписанных с отрицательным тестом на ковид из стационаров региона. Они нуждаются в дальнейшем наблюдении и реабилитации. Помимо них под наблюдением находятся пациенты с вирусной пневмонией, ожидающие результатов исследований на коронавирус, – говорит Татьяна Репкина, главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

На позитиве

Ежедневно из медицинских образовательных учреждений в консультативный центр направляют от шести до восьми человек. За каждым волонтером закреплен опытный врач-наставник, который курирует их работу. И ребята успешно справляются, помогают людям, а нередко и жизни человеческие спасают.

«Хочу быть полезной больным» – этот мотив вступления в ряды волонтеров стал решающим для студентки 3-го курса АГМУ Виктории Диннер. За свою восьмичасовую смену она обзванивает от 20 до 40 больных.

– К каждому жителю нужно найти отдельный подход, внимательно выслушать и подбодрить. Мне греет душу, что я помогаю людям, – делится впечатлениями девушка.

Работы много, рук не хватает. Врач Центра Светлана Жиглова говорит, что в условиях нехватки кадров помощь студентов неоценима:

– Заболеваемость в крае растет, мы не можем охватить всех. Будущие наши коллеги серьезно выручают. Они ответственные, добрые, отзывчивые, позитивные. Ведь настрой человека сильно влияет на течение болезни, – говорит Светлана.

Медики сейчас действительно нарасхват, врачи надеются, что после каникул число волонтеров увеличится.

Алтайская правда