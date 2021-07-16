ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: В Барнауле пьяные дебоширы разбили машину, чтобы ее не забрал эвакуатор

Горняк22
14 часов Ago

Фото: Инцидент Барнаул

На место прибыло несколько сотрудников полиции. По словам очевидцев, одного из нарушителей они забрали с собой. Подробности уточняются

В Барнауле 15 июля около 5.40 во дворе дома на улице Балтийской, 39, компания пьяных молодых людей разбила припаркованный автомобиль, который хотел увезти эвакуатор, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько молодых людей стоят рядом с автомобилем, а один из них забрался на крышу, битой разбивал машину и прыгал на ней.

На место прибыли сотрудники ДПС – одного из дебоширов они увезли в отделение.

По словам очевидцев, компания громко кричала и разбудила жителей ближайших домов.

Ранее сообщалось, что барнаулец разбил свою машину, чтобы ее не забрал эвакуатор. Оказалось, что мужчина припарковался под знаком «Место для инвалида» и за нарушение ПДД его машину решили эвакуировать. Автовладелец от обиды подбежал к своей машине и начал яро ее разбивать.

ТОЛК

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