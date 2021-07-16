Горняк22: Жильцы многоэтажки в Барнауле делят землю с владельцем соседнего дома

ул. Молодежная, 111 Фото: Алтайский портал недвижимости

На протяжении нескольких лет жильцы пытаются отвоевать свое право ходить по территории, которая якобы им не принадлежит

В Барнауле жильцы дома на улице Молодежной, 111, не могут поделить землю возле многоэтажки с собственником соседнего участка, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Конфликт между ними тянется на протяжении восьми лет.

Все началось с того, что житель Барнаула Леонид Горбунов отказался продавать застройщику – компании «ГраНИД» – часть своего участка. Однако стену ему все же пришлось снести по решению суда. После того как застройщик обанкротился, барнаулец выкупил часть земли. После этого он стал запрещать жильцам многоквартирного дома ходить по его территории.

В качестве альтернативы он предложил жильцам ежемесячно платить ему по 500 рублей за пользование участком. Однако жителям дома эта идея не понравилась, и они выдвинули свое предложение – чтобы Горбунов четко отделил часть земли, которой могут пользоваться жители. Однако он от этого предложения отказался. Теперь обе стороны намерены идти в суд.

Жители дома обеспокоены, что из-за сложившейся ситуации к дому сложно добраться пожарным, скорым, а также маломобильным жителям.

Ранее сообщалось, что жители барнаульского дома не поделили землю с городским ипподромом.

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