Горняк22: Психолог объяснила, как по линии на ладони определить перспективу богатства

Ладонь Фото: pixabay.com

Эксперт утверждает, что по ладони можно узнать, сколько проживёт человек, двойственность или прямоту его решений, состояние здоровья и даже количество браков

На ладони существуют признаки, которые позволяют понять, что человек может стать очень состоятельным, заявила психолог Элена Гамаюн, сообщает «Слово и Дело».

«Линия жизни должна исходить из одной точки с линией судьбы. А с линией судьбы должна будет встретиться линия ума. Таким образом, на руке можно увидеть так называемый «денежный треугольник»», – рассказала она.

По её словам, на руке человека видны его финансовые перспективы. На ладони много различных черточек, указывающих на отличное материальное состояние человека, а так же на возраст, когда это состояние он заработает.

«Если у человека «треугольник богатства» или линия успеха на левой руке глубокая, а на правой – едва заметная, то он прилагает недостаточно усилий для зарабатывания денег и раскрытия своего потенциала», – подчеркнула специалист.

При этом психолог отмечает, что каждый человек сам хозяин своей судьбы. Бывает, что линии на руке человека меняются, если человек много трудится и занимается собой.

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