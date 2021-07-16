Горняк22: В Барнауле могут остановить строительство высоток из-за роста цен на материалы
Частный сектор. Стройка. Гора Фото: Виталий Барабаш
На рынке первичного жилья в Барнауле может возникнуть настоящий коллапс: из-за резкого удорожания стройматериалов компании не смогут вести бизнес и откажутся от проектов
Возведение жилых многоквартирных домов в Барнауле оказалось под угрозой и может остановиться вслед за социальными объектами. Причина – резкое удорожание строительных материалов. Так, например, металл, стекло и древесина выросли в цене в два раза, кованая сталь – в три. И это только за последние полгода.
Такой неконтролируемый и даже абсурдный рост побуждает алтайских застройщиков повышать рыночные цены долевок. Как пояснил «Толку» исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов, себестоимость квартир в реализуемых проектах за последние полгода выросла до 65 тыс. рублей за квадратный метр и именно за столько в среднем девелоперы его продают сегодня.
«Застройщики хотели бы продавать квадратный метр в жилых помещениях за 50 тыс. рублей, потому что хорошо знают покупательскую способность жителей Барнаула. Но работать в убыток никто не может, поэтому цену придется либо повышать хотя бы до 70 тыс. рублей, либо отказываться от проектов», – пояснил Ширшов.
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Перспективные площадки – на паузу
Новые жилые комплексы с низкой маржинальностью не будут одобрять банки, а следовательно, не выдадут проектное финансирование. С учетом удорожания стройматериалов рыночную цену нужно будет увеличить, что приведет к низкому или нулевому спросу. Бизнес-идея окажется нерентабельной, а кредиторы такие проекты поддерживать не рискнут.
Именно поэтому и сами девелоперы не заявляют сейчас свои проекты в банки, пока цены на стройматериалы не стабилизируются.
«Мы поставили на паузу перспективные застройки, потому что сейчас нет понимания, сколько денег мы готовы предложить за участок на аукционе, какая себестоимость и рыночная цена должны быть у наших объектов. С точки зрения планирования ситуация наихудшая», – поясняет руководитель ИСК «Вира-Строй» Денис Краев.
При этом те застройщики, которые уже арендуют земли, скорее всего, на них зайдут, ведь платить за неиспользуемые территории им тоже невыгодно. Особенно, если учесть, что стоимость участков в Барнауле в последние годы растет. А другие, кто еще не формировал площадки под будущие ЖК, отложат эти процедуры до лучших времен.
25 высоток в зоне риска
Есть еще один нюанс, который может замедлить возведение высоток, квартиры в которых уже распроданы дольщикам. В текущих ЖК затраты на стройматериалы были согласованы с банком, выдавшим проектное финансирование, по старой цене (до удорожания).
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Как поясняет Денис Краев, изменить ее на стадии реализации невозможно, а значит, девелоперы должны будут компенсировать возникшую разницу за свой счет. Вопрос в том, какой это будет объем средств и где их взять.
Топовые компании с большими оборотами смогут изыскать деньги, а вот для мелких предприятий это станет проблемой. Тем не менее эксперт убежден, что банки пойдут на компромисс с девелоперами, ведь долгострои им тоже невыгодны.
«Объекты с эскроу однозначно должны достроить. А вот жилые комплексы, которые возводятся без проектного финансирования, но за счет средств дольщиков, рискуют гораздо больше», – говорит застройщик.
В ближайшее время в Барнауле может вырасти число жилых долгостроев и дольщиков, не получивших квартиры вовремя, а также профильных компаний-банкротов. Параллельно с этим, по самым неблагоприятным прогнозам, начнет стремительно сокращаться количество вновь закладываемых проектов, что приведет к еще большему дефициту на рынке жилья.
По данным Дом.рф, в Алтайском крае на сегодня насчитывается 25 высоток, которые строятся на деньги дольщиков. В них разместилось 5 тыс. квартир, из которых продано 85%.