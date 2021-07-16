Горняк22: Как выбрать самый вкусный арбуз: проверенные советы

Арбуз. Маникюр. Лето Фото: pixabay.com

Со второй половины июля можно начинать охотиться на спелый арбуз. В августе сделать это будет гораздо проще, однако шанс найти спелый и вкусный плод есть уже сейчас

Выбрать вкусный и спелый арбуз нетрудно – определить хорошую ягоду можно по внешнему виду и звучанию.

Итак, прежде всего, на арбузе не должно быть надрезов. Кожура арбуза должна быть яркой, без трещин и мягких участков.

Если по спелому арбузу постучать кулаком, он издаст умеренно звонкий звук. Кроме того, созревший плод вибрирует при ударе ладонью и издает слабый хруст, если его сжать.

Хвостик арбуза должен быть сухим.

Еще один хороший признак – желтое (или оранжевое) пятно на арбузной корке.

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