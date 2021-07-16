Горняк22: Колоть или не колоть. Колонка не про прививки и не про ковид

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Люди без татуировок на теле стали вызывать ощущение чего-то необычного – как раньше вызывали такое чувство татуированные

Андрей Никитин

Главный редактор СМГ

В июне отдыхал в Нижнем Новгороде. Это российский мегаполис, где стены домов украшены множеством крутейших граффити и течет бурная неформальная жизнь. Но именно здесь я поймал себя на удивлении от нетатуированных людей.

Казалось бы, где, как не тут, я должен встретить массу изрисованных горожан и горожанок? А вышло наоборот – их там по меркам Барнаула крайне мало. Примерно так же мало, как у нас в нулевые годы, когда мода на рисунки на теле в столице края только зарождалась.

В общем, испытал какое-то странное ощущение – я был удивлен тем, что меня вообще не удивляло раньше.

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Ведь как оно было у нас еще в начале позапрошлого десятилетия? С тату в основном ходили четыре категории людей: уголовники (те, кто отсидел или готовился к этому); те, кто наколол себе картинку во время службы в армии; флотские товарищи (необязательно военные моряки, но и гражданские – такая уж у них традиция) и какие-нибудь сильно продвинутые нефоры.

А подавляющее большинство граждан жили себе без рисованных украшений на теле. Поэтому каждый человек с татушкой вызывал определенный интерес и ты невольно приглядывался к его картинкам.

И ведь те, кто что-нибудь накалывал себе, чаще всего эту татуху как-то заслужили в своем уголовном, армейском, морском или неформальском сообществе, даже хотя бы тем, что принадлежали к этим стратам. Такая картинка была сделана не просто так, а имела определенный, можно сказать, социальный смысл. Да, попадались и рисунки, «сделанные по глупости» или «сделанные по молодости», – так говаривали обладатели корявых, но ничем не заслуженных надписей типа «Саша» на пальцах, набитых где-нибудь в общаге техникума в далекие 1950-е таким же пацаном с помощью иголки и туши. Но это вообще не идет в расчет.

А сегодня тату набивают себе все кому не лень. Нет никакой системы общественной дифференциации и ценности в этих картинках. Захотел – сделал, увидел у друга – наколол тоже, поддалась веянию моды – уже на плече, бедре или на каком-нибудь более интимном месте. Не заслужил, не выстрадал, не вписался в традицию, а просто так – хочется.

Раньше партаки носили суровые бруталы. Их якоря, пауки, перстни, эмблема каких-нибудь очень секретных загранвойск с девизом «Без нас нихрена» или «Два года в БРДМ» что-то да значили. А теперь огромный дракон на спине тургеневской барышни или викинг с боевыми вилами на предплечье добродушного банковского клерка – это ведь «просто так, потому что красиво».

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Тату перестало быть чем-то особенным, экзотичным или даже пугающим для всех. Это теперь ничто, такое же, как галстук, бант или браслет, – элементик моды, пластмасса масскульта, штамповка и поток. Каким бы оригинальным явлением каждая конкретная татушка ни была бы в частности, в общей массе разрисованных тысяч и тысяч барнаульцев она затерялась еще на стадии задумки: что-то подобное уже повторено и растиражировано. Разве что всего с ног до головы себя расписать. Хотя и это удивляет все меньше.

И вот на улицах и пляжах Нижнего Новгорода, растворившись среди подавляющего большинства «чистых» от татуировок людей, я впервые поймал себя на мысли, что теперь именно нетатуированность для меня оригинальна. Именно этим и можно выделяться в Барнауле.

Один мой весьма воцерковленный приятель говорит, что не изрисовывает свое тело потому, что не смеет исправлять созданное по подобию Божьему. Мол, кто он такой, чтобы такое делать с венцом творения. Я не столь категоричен в своих суждениях по этому поводу – каждый сам себе пусть думает. Но в Нижнем я решил, что идти против течения моды – это неплохой способ выделиться из толпы, как еще пару десятков лет выделялись из нее татуированные люди 😉

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