Горняк22: В Алтайском крае нагрузка на скорую помощь достигла максимума

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

В алтайском минздраве и Роспотребнадзоре надеются, что в ближайшие недели заболеваемость коронавирусом достигнет пика и пойдет на спад

В Алтайском крае нагрузка на службу скорой медицинской помощи достигла максимальных показателей, которые можно сравнить с октябрем-ноябрем 2020 года, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, на текущей неделе за сутки скорая помощь получает около 3 тысяч обращений. При этом сейчас заболеваемость коронавирусом растет быстрее, чем осенью прошлого года.

«Прогнозы делать сложно, да и неблагодарно. Но хотелось бы верить, что мы близки к тому, чтобы выйти на пик», – отметил министр.

Замглавы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина отметила, что ситуация с коронавирусом в регионе должна стабилизироваться в ближайшие две недели.

Ранее «Толк» сообщал, что министр Попов надеется, что Алтайский край близок к пику третьей волны ковида. По его словам, нагрузка на здравоохранение при других прогнозах может стать неподъемной.

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