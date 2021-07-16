ГОРНЯК22 16.07.2021
Коронавирус

Горняк22: Ковидная статистика в Алтайском крае продолжает бить суточные антирекорды

Горняк22
14 часов Ago

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях края сейчас лежат 3 228 человек (днем ранее – 3 158). Еще 792 пациента лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом

265 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 15 июля в крае уже 57 753 заболевших с начала пандемии, в том числе 3 909 детей, сообщает оперативный штаб региона.

  • За сутки в крае умерли 19 пациентов, зараженных коронавирусом, все от ковида. Общее число умерших – 3 641.
  • 728 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии (+96 за сутки). Из них 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+13 за сутки).
  • Всего в крае развернуто 4 535 коек для ковидных больных. Свободными на 15 июля остаются 515 мест.
  • 8 292 теста на ковид сделали на Алтае за сутки.
  • Прививаются от инфекции в настоящее время 410,2 тыс. жителей региона.

ТОЛК

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