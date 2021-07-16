Горняк22: 265 заражений и 19 смертей: в Алтайском крае бушует эпидемия

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 265 новых заражений коронавирусом, 11 человек выздоровели, 19 – умерли.

На 15 июля госпиталях с коронавирусом лежат 3 228 пациентов, с похожей на него пневмонией – 792. Ещё 653 пациента с пневмонией и 89 «бессимптомников» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 728 человек, на ИВЛ находятся 208.

В регионе развернуто 4535 коек, кислородом оснащены 3 280, ИВЛ – 318. В резерве остаётся 515.

Всего в Алтайском крае заболело 57 753 человек, включая 3 909 детей. 14 478 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 35 074 – у заболевших ОРВИ, 8 201 случаях – у «бессимптомников». Выздоровело всего 47 736 человека. Умер – 3 641 (все взрослые).

На утро 15 июля вакцинируются 410 250 человек. 121 754 из них получили первую прививку, 288 496 привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда