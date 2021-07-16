Горняк22: ВИДЕО: Барнаульский главврач показал истинный масштаб загруженности колл-центров

Руководитель самой крупной в Барнауле поликлиники №14 Дмитрий Денисов опубликовал в своем Instagram видео, на котором заснята работа операторов «горячей линии» медучреждения.

По словам медика, дозвониться по поликлиники сейчас сложно.

«Телефоны в кабинетах кол-центра не замолкают. На каждого оператора приходится порядка 120 обращений за смену…Поэтому постоянно ищем новых операторов. Нам по-прежнему требуются люди, которые будут отвечать на звонки пациентов», – пишет он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Борисович Денисов (@denisov_gp14)

Ранее Дмитрий Денисов сообщал, что ежедневно специалисты колл-центра этого медицинского учреждения обрабатывают более двух тысяч телефонных звонков. За последний месяц количество обращений увеличилось примерно в два раза.

Поэтому руководство поликлиники приняло решение о дополнительном наборе операторов — необходимы еще шесть специалистов «горячей линии».Это позволит более оперативно консультировать жителей новых микрорайонов.

Барнаул

Алтайская правда