Горняк22: ВИДЕО: Барнаульский главврач показал истинный масштаб загруженности колл-центров
Руководитель самой крупной в Барнауле поликлиники №14 Дмитрий Денисов опубликовал в своем Instagram видео, на котором заснята работа операторов «горячей линии» медучреждения.
По словам медика, дозвониться по поликлиники сейчас сложно.
«Телефоны в кабинетах кол-центра не замолкают. На каждого оператора приходится порядка 120 обращений за смену…Поэтому постоянно ищем новых операторов. Нам по-прежнему требуются люди, которые будут отвечать на звонки пациентов», – пишет он.
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Ранее Дмитрий Денисов сообщал, что ежедневно специалисты колл-центра этого медицинского учреждения обрабатывают более двух тысяч телефонных звонков. За последний месяц количество обращений увеличилось примерно в два раза.
Поэтому руководство поликлиники приняло решение о дополнительном наборе операторов — необходимы еще шесть специалистов «горячей линии».Это позволит более оперативно консультировать жителей новых микрорайонов.
Барнаул