Горняк22: Ситуация с гемодиализом в Бийске остаётся напряжённой

Фото Олег БОГДАНОВ

Что общего у самолета с аппаратом гемодиализа? И тот и другой перед стартом проходят череду обязательных тестов, свидетельствующих об исправности и готовности к работе. Если хотя бы один параметр дал сбой – к взлету не готов. В этом случае «в зале ожидания» остаются и пассажиры, и пациенты. Разница в том, что для последних промедление смерти подобно.

«Терпимо»

«Ждать приходится по два, а то и по три часа», – рассказали «АП» пациенты центра гемодиализа ЦГБ Бийска, приезжающие сюда из всех уголков медицинского округа, одного из самых больших в крае. Те, у кого не работают собственные почки, привязаны к аппарату искусственной. Четырехчасовую процедуру очищения крови от токсинов они вынуждены проходить через день или даже чаще, если того требует состояние человека. Но здесь, на месте, нередко выясняется, что аппарат теста не прошел, не заработали корректно, как должны, его насосы, компрессоры и трубочки. После того как бийской частной клинике гемодиализа «Нефролайн» были выделены квоты для работы в системе ТФОМС, ситуация перестала быть критичной, но не разрешилась в полной мере. Те из 126 нефрологических больных Бийского округа, что остались приписанными к отделению гемодиализа ЦГБ, по-прежнему молятся каждый раз по дороге в Бийск – чтобы сегодня включили выработавшие свой технологический ресурс аппараты гемодиализа.

Юрий Тарасов уже несколько лет ездит в Бийск из Алтайского района:

– Три раза в неделю нанимаю такси, один рейс туда-обратно обходится в 3 тысячи рублей, но иначе нельзя. Вот этими трубочками, по которым проходит моя кровь, я и привязан к жизни. Сейчас вот «повезло», попал в стационар с отеком легких, поэтому процедуру прохожу здесь же, в больнице, каждый день. И никуда не нужно мотаться. Сегодня с раннего утра подключили, слава богу, все пока работает.

«Повезло» и Наталье Георгиевне из пригородного села Сорокино: в 8 утра завелся – аллилуйя! – второй аппарат, это значит, ей не пришлось долго дожидаться за дверью своей «квоты» еще на один день жизни…

– Терпимо, Наталья Георгиевна?

– Сегодня да. Что будет завтра, не знает никто из нас.

Нет, без жизненно необходимой помощи из Бийска не уезжал еще ни один пациент, грешить против истины язык не повернется. Но в какие испытания выливаются для больных людей вот эти часы ожидания, пока машина «заведется», ведомо только им, инвалидам первой группы. Михаил Паненко из Красногорского подтвердил: случается такое, и нередко.

Надежда

Врачей в этом специализированнном подразделении ЦГБ двое, уролог-нефролог Ольга Горбунова и ее коллега, заведующая отделением гемодиализа Наталья Бардышева. Я представляю, каково им, этим милым женщинам с усталыми глазами, когда весь негатив, все обиды людей больных и немощных достаются им. За то, в чем нет их вины.

Как рассказала доктор Бардышева, оборудование, которое работает с 2011 года без перерыва в три смены в круглосуточном режиме, действительно дает сбои.

– Начинаем проверять аппараты перед работой, а они не проходят положенных тестов – датчики, насосы, вся эта электронная начинка. И пока «искусственная почка» не начнет работать корректно, а это бывает и с пятого, и с шестого раза, мы не имеем права подключить к ней пациента. Все это время нашим больным приходится ждать. Сегодня, к примеру, из пяти машин отделения работают две. Стало попроще, когда часть пациентов взяла на себя частная клиника «Нефролайн» и здесь у себя мы переформировали смены. Приезжим, например, отдали утренние часы, бийчанам – дневные. Но даже такие перемены, которые здоровому человеку покажутся незначительными, для многих наших больных – стресс. Без гемодиализа ни один из них не проживет и недели…

– И как вы объясняетесь с людьми, которым не объяснения, конечно, нужны, а оперативная помощь здесь и сейчас?

– Мы – врачи прежде всего и остаемся с больными днем и ночью. Даже когда машинный ресурс заканчивается, наш – работает. Они ведь годами к нам ездят, одни и те же, и становятся как родные уже. Говорим с ними, просим потерпеть, прекрасно понимая, как себя чувствует человек, помимо основной проблемы, нефрологической, отягощенный еще несколькими сопутствующими патологиями. По дороге в Бийск у пациентов, бывает, и давление прыгает, и сердце прихватывает, а тут еще и дополнительные переживания. Однозначно, оборудование нужно заменять новым, модернизировать технологическую базу, и мы надеемся, что это скоро случится.

Дружественная человеку

Если с утра все складывается удачно и запускаются хотя бы два аппарата, то с учетом четырехчасовой продолжительности процедуры в день через отделение гемодиализа проходит… всего шесть человек.

Но надежда звучит в словах главврача Бийской ЦГБ Сергея Ковязина.

Он подтвердил, что на условиях частно-государственного партнерства отделению гемодиализа больницы серьезно помогает «Нефролайн», на 22 аппаратах которого нуждающиеся в очищении крови нефробольные проходят процедуру бесплатно, по полису ОМС. Поддержка более чем существенная.

– Я всего три месяца возглавляю Центральную городскую больницу Бийска, за это время мы уже встречались с гемодиализными больными, обсуждали проблему, весьма значимую, конечно, с инициативной группой пациентов. Есть хорошие новости. Сейчас решается вопрос оснащения диализных мест новыми аппаратами от проверенного производителя, давно работающего на рынке медицинской аппаратуры. Цена одной такой машины в среднем около

1,5 миллиона рублей. Первых поставок ожидаем уже в этом году, – сообщил Сергей Ковязин.

Побывав в Бийской ЦГБ, мы порадовались, как толково здесь в пик эпидемии коронавируса развели потоки посетителей. Вход в отделение гемодиализа, например, не общий, через поликлинику или приемный покой, а через административный корпус. Так для пациентов, которые в группе риска значатся под № 1, решили проблему максимального разобщения. Очередей тоже нет, поскольку «массовка» – это не про искусственную почку в принципе. Как говорят местные доктора, у нефрологических больных больше шансов встретиться с инфекцией где-нибудь по дороге в отделение, чем в его стенах. И если бы решилась в ближайшее время еще и проблема технологического оснащения, можно было бы с полным основанием сказать, что медицина в Бийске – дружественная человеку.

Новости Бийска

Алтайская правда