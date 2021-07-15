Горняк22: 29 тысяч барнаульцев получили горячую воду раньше обещанного срока
Кран с водой Фото: телеканал "Толк"
14 июля с 15.00 поступает горяча вода в теплосети на улицах Взлетная, Попова, Шумакова и др. Воду получили 63 многоквартирных дома, девять детских садов и две больницы
В СГК Барнаула рассказали, что ремонт части повреждений после опрессовки теплосетей в контуре ТЭЦ-3 завершен досрочно, поэтому горячую воду вернули в дома барнаульцев раньше обещанных сроков. Об этом сообщает Telegram-канал СГК Барнаул.
Посмотреть подключенные дома можно на онлайн-карте, которая постоянно обновляется.
БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты
Уточняется, что воду поступила на улицы Взлетная, Попова, Шумакова, Энтузиастов, Антона Петрова, Солнечную Поляну и в дома на Павловском тракте.