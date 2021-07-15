Горняк22: Бен Аффлек может сделать предложение Дженнифер Лопес в её день рождения

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

18 лет назад звёзды уже планировали пожениться, но внезапно отменили свадьбу за день до начала праздничной церемонии, по неизвестным причинам

51-летняя певица Дженнифер Лопес и 48-летний актер Бен Аффлек возобновили отношения спустя 18 лет, и могут пожениться, сообщает Grazia.

Артисты перестали скрывать своё воссоединение, начали вместе появляться на всех публичных мероприятиях и даже познакомили детей. Недавно Аффлека заметили на прогулке со своими детьми, а также дочерью Лопес.

В соцсетях поклонники называют воссоединение Аффлека и Лопес «Беннифер 2.0» и отмечают, что давно не видели певицу такой счастливой.

«Бен может сделать Джей Ло предложение руки и сердца в её день рождения – 24 июля. Он планирует устроить для нее особенный праздник», – рассказал инсайдер.

Ранее «Толк» сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.

ТОЛК