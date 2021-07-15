Горняк22: Федерация дзюдо Алтайского края назвала «трагедией» драку со смертельным исходом

Драка, единоборства Фото: pixabay.com

Подозреваемый в убийстве по неосторожности 18-летний барнаульский дзюдоист до суда будет находиться под домашним арестом

Федерация Алтайского края по дзюдо назвала случай с дракой у клуба «Че Гевара», в ходе которой погиб 24-летний парень, трагедией. В причинении смерти по неосторожности винят 18-летнего дзюдоиста. Спортивное сообщество заявило, что они «против насилия».

«Нужно дождаться расследования правоохранительных органов и выяснить обстоятельства случившегося», – прокомментировали в федерации.

13 июля, 17:05

Погибшим в результате уличной драки в Барнауле оказался студент-медик

Очевидцы рассказали, что Баходиржон ударил одного из оппонентов бутылкой по голове и упал на асфальт, получив ответный удар

Тренеры клубов единоборств проводят разъяснительную беседу с воспитанниками о применении навыков борьбы вне спортивных площадок, а также об уголовной ответственности за превышение пределов самообороны.

«Конечно, это трагедия. Сегодня провел беседу со своими воспитанниками. Постарался донести, что бой на ринге – это одно, применять навыки борьбы в мирной жизни нельзя. Очень сложная для всех нас тема», – прокомментировал барнаульский тренер по единоборствам Дмитрий.

Напомним, парни подрались рано утром на парковке у здания на ул. Пролетарской, 124 в Барнауле (клуб Che Guevara). Предположительно, 24-летний студент АГМУ Баходиржон Мирзакаюмов вступился за друга. В ходе потасовки 18-летний «дзюдоист», как его называют, якобы ударил оппонента бутылкой по голове. После этого еще какое-то время парни наносили друг другу удары. В какой-то момент студент-медик упал асфальт и скончался на месте. Его уже похоронили на родине в Киргизии.

По данным краевого СУ СКР, оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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