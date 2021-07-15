Горняк22: В Алтайском крае больными коронавирусом занято 88% коечного фонда
Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 новые места добавились в барнаульской больнице №5 и в краевой клинической больнице
Минздрав Алтайского края продолжает наращивать объем коечного фонда. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС. Так, за последние сутки в краевом центре дополнительно развернули 76 мест для больных коронавирусом.
Всего в регионе сейчас подготовлено 4 445 коек, из них уже занято около 88%. Как сообщили в минздраве, на 13 июля в крае свободно 576 коек.
Также в ведомстве рассказали, что более 3,2 тыс. коек подключены к кислороду, 305 мест оснащено аппаратами ИВЛ. В Алтайском крае сейчас 22 ковидных госпиталя.
В самые пиковые дни второй волны коронавируса (в октябре-ноябре прошлого года) в регионе разворачивали до 6 тыс. коек, и тогда работали 33 ковидных госпиталя.