Горняк22: Россия оказалась на четвертом месте в мире по числу заражений COVID-19

Коронавирус Фото: pixabay.com

В начале июня Россия занимала по этому показателю шестое место, но после роста заболеваемости опередила Турцию и Францию

К середине июля Россия занимает четвертое место по количеству заражений коронавирусом в мире. Об этом стало известно из исследования ВОЗ, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время в стране 5,8 млн заболевших. Почти столько же инфицированных выявили и во Франции (5,7 млн). Наибольшее число заражений зафиксировали в США – более 33,5 млн случаев, Индии (30,9 млн) и Бразилии (19 млн).

При этом данные ВОЗ не совпадают с исследованиями Университета Джонса Хопкинса, по которым Россия оказалась на пятом месте (5,7 млн больных), уступив Франции.

13 июля в России зарегистрировали 24 702 новых случая заражения коронавирусом, 780 человек скончались. Это стало новым максимальным показателем смертности в стране с начала пандемии.

Ранее врач объяснил, почему привитым от коронавируса нужно носить маски. Он также подчеркнул, что маска примерно в 25 раз снижает вероятность заражения коронавирусом.

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