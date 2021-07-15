Горняк22: Самая большая поликлиника Барнаула срочно расширяет свой кол-центр

Кол-центр в поликлинике №14 г. Барнаула Фото: zdravalt.ru

В поликлинике №14 ежедневно принимают более 2 тысяч обращений от пациентов – их количество за месяц увеличилось в два раза

Поликлиника №14 в Барнауле расширяет кол-центр, сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края. Это связано с резким ростом обращений и телефонных звонков от заболевших. По словам главного врача поликлиники Дмитрия Денисова, сейчас в основном обращаются люди с симптомами коронавируса и ОРВИ.

«Люди спрашивают, как с положительным результатом теста вызвать врача, нужно ли самим приходить на прием, если поднялась температура, появился кашель», – рассказал главврач.

Поликлинике пришлось увеличить число операторов, которые принимают звонки. Теперь в кол-центре работают 18 человек, но пациенты все равно с трудом могут сюда дозвониться. Сейчас руководство больницы добавит еще шесть операторов горячей линии.

В минздраве напомнили, что кол-центр поликлиники №14 работает в будние дни с 7.30 до 20.00 часов и с 8.00 до 15.00 часов – в выходные дни. В самую крупную поликлинику города можно звонить по телефонам:

56-09-22 (взрослое отделение);

56-08-70 (детское отделение).

ТОЛК