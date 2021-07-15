Горняк22: В алтайских ковидных реанимациях находятся 632 тяжелобольных пациента

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Число тяжелобольных пациентов в госпиталях Алтайского края увеличивается с каждым днем. Также становится больше людей, которых подключают к ИВЛ

261 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 14 июля в крае уже 57 488 заболевших с начала пандемии, в том числе 3 899 детей (+29 за сутки), сообщает оперативный штаб региона.

632 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края (+45 за сутки). Из них 195 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежат 3 158 человек (днем ранее – 3 048). Еще 792 пациента лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.

Всего в крае развернуто 4 485 коек для ковидных больных. Свободными на 14 июля остаются 535 мест.

Прививаются от инфекции в настоящее время 405,7 тыс. жителей региона. Привиты 17,5% от общего числа местного населения.

Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 20 759 человек, Бийске (5 025) и Рубцовске (4 026).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 96,

Бийск – 22,

Рубцовск – 21,

Алейск – 8,

Топчихинский район – 7,

Первомайский и Третьяковский районы – по 6,

Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский и Усть-Пристанский районы – по 5,

Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский и Целинный районы – по 4,

ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 3,

Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2,

Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский и Шелаболихинский районы – по 1.

ТОЛК