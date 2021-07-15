Горняк22: Министр здравоохранения Алтайского края поддержал обязательную вакцинацию

Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru

Дмитрий Попов заявил, что для отдельных профессий такое решение будет «справедливым» – речь идет о тех, кто имеет множество контактов с инфицированными

Решение об обязательной вакцинации от ковида в Алтайском крае пока не принято, но такая возможность рассматривается для отдельных категорий граждан. Об этом заявила в ходе пресс-конференции замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов добавил, что такое решение будет «совершенно справедливым» для отдельных профессий – в частности, тех, кто находится в группах риска. В такие группы, по его мнению, входят люди, имеющие наибольший контакт с инфицированными, например медики. По его мнению, обязательную вакцинацию стоит рассмотреть также для лиц, работающих в транспортной сфере, сфере социальных услуг и образования.

Ульяна Калинина также сказала, что со временем прививку от коронавируса включат в нацкалендарь по вакцинации для тех самых «групп риска»:

«Поскольку с новой коронавирусной инфекцией нам придется жить еще не один год, я думаю, прививка от нее войдет в нацкалендарь. Так же было с гриппом – сначала прививали только по эпидпоказаниям, а затем ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан: учителей, врачей».

Ранее в Барнауле прошла сеть одиночных пикетов против обязательной вакцинации от ковида. Ряд предпринимателей выступали против этой идеи. А между тем заболеваемость в Алтайском крае растет по экспоненте, а 13 июля случился очередной рекорд по смертности за сутки — умерло 20 человек.

ТОЛК