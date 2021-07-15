Горняк22: Министр Попов надеется, что Алтайский край близок к пику третьей волны ковида

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

В минздраве Алтайского края и в Роспотребнадзоре надеются на скорую стабилизацию ситуации в регионе, иначе нагрузка может стать неподъемной

«Хотелось бы верить, что мы близки к тому, чтобы выйти на пик третьей волны», – сказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 14 июля в ответ на вопрос «Толка». По его словам, сегодня уже приходится говорить о «максимальной нагрузке на отрасль», в том числе на бригады скорой помощи.

Попов отметил, что летом этого года темпы прироста инфицированных оказались более интенсивными, нежели осенью 2020 года.

«Нагрузка на скорую помощь достигнута пиковая, как в октябре-ноябре 2020 года. Тогда это было более 3 тыс. вызовов в сутки. На этой неделе зафиксировали такой же показатель», – привел пример министр.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина добавила, что ковид – все-таки новая инфекция, по-прежнему еще плохо изученная, и ведет себя порой иначе, чем другие респираторные заболевания.

«Поэтому какие-либо однозначные прогнозы строить сложно, но мы надеемся, что в течение двух недель ситуация стабилизируется», – понадеялась она.

Руководитель краевого минздрава также констатировал, что вакцинированные от ковид жители Алтайского края крайне редко попадают в больницы. Попов поддержал обязательную вакцинацию для граждан определенных профессий, связанных с обширными контактами с людьми.

По данным оперштаба региона, ежесуточный прирост заболевших в крае за последнюю неделю вырос с 212 до 261 человека. С 7 по 14 июля в регионе умерли 104 жителя, инфицированных ковидом. А количество тяжелых пациентов возросло с 477 до 632.

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