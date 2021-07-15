Горняк22: Жителям Москвы предложили сделать татуировки с QR-кодом

У москвичей появилась возможность сделать временные татуировки с QR-кодом. Любой вакцинированный или переболевший коронавирусом сможет использовать ее для посещения ресторанов и кафе города.

Один из сервисов доставки еды совместно с интернет-магазином открыл прием заказов на татуировки с QR-кодом. Пользователи могут выбрать один из шести вариантов оформления штрих-кода и сделать заказ на сайте. Временная татуировка продержится на теле две недели, пишут РИА Новости.

Как объяснил один из авторов проекта, цель акции – «разрядить» текущую короновирусную обстановку и сделать процесс предъявления QR-кодов легким и интересным, а также напомнить жителям Москвы о необходимости вакцинации.

Напомним, что с 28 июня в Москве при посещении заведений и массовых мероприятий численностью больше 500 человек необходимо предъявить QR-код. Его могут получить москвичи, которые вакцинировались от ковида, переболели им менее полугода назад или у которых есть отрицательный ПЦР-тест.

Алтайская правда